Весенняя эпидемия гриппа началась в Нижнем Новгороде. Большинство пострадавших — дети

Наиболее высокие уровни заболеваемости отмечаются в Нижнем Новгороде, Выксунском, Богородском, Павловском, Чкаловском и Богородском районах. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Нижегородской области.

55% среди заболевших — дети, уровень заболеваемости в детских садах выше в десять раз, чем уровень заболеваемости взрослых. В школах дети болеют в 4 раза чаще, чем взрослые.

В лабораториях выявляют все формы гриппа А, которые и ожидались в этом сезоне.