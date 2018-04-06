Наиболее высокие уровни заболеваемости отмечаются в Нижнем Новгороде, Выксунском, Богородском, Павловском, Чкаловском и Богородском районах. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Нижегородской области.
55% среди заболевших — дети, уровень заболеваемости в детских садах выше в десять раз, чем уровень заболеваемости взрослых. В школах дети болеют в 4 раза чаще, чем взрослые.
В лабораториях выявляют все формы гриппа А, которые и ожидались в этом сезоне.
В связи с поздно пришедшей в регион эпидемией, Роспотребнадзор запретил занятия в детских спортивных секциях в закрытых залах до 15 апреля и предложил отменить массовые спортивные мероприятия в закрытых помещениях.