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Весенняя эпидемия гриппа началась в Нижнем Новгороде. Большинство пострадавших — дети
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Весенняя эпидемия гриппа началась в Нижнем Новгороде. Большинство пострадавших — дети 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Наиболее высокие уровни заболеваемости отмечаются в Нижнем Новгороде, Выксунском, Богородском, Павловском, Чкаловском и Богородском районах. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Нижегородской области.
55% среди заболевших — дети, уровень заболеваемости в детских садах выше в десять раз, чем уровень заболеваемости взрослых. В школах дети болеют в 4 раза чаще, чем взрослые.
В лабораториях выявляют все формы гриппа А, которые и ожидались в этом сезоне.
В связи с поздно пришедшей в регион эпидемией, Роспотребнадзор запретил занятия в детских спортивных секциях в закрытых залах до 15 апреля и предложил отменить массовые спортивные мероприятия в закрытых помещениях.
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