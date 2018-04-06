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Опасные игры: в тюменской многоэтажке дети забрались на подоконник и открыли окно
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Опасные игры: в тюменской многоэтажке дети забрались на подоконник и открыли окно 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Накануне, 5 апреля, в ЖК «Комарово» тюменка увидела двух маленьких детей, игравших на подоконнике. Мальчик и девочка забрались на окно и успели его открыть. — В полдень мы шли с моими детьми мимо одного из домов по улице Созидателей. Мой старший ребёнок услышал детский смех. Поскольку все площадки были далеко, мы стали оглядываться по сторонам и увидели на втором этаже мальчика и девочку 2-3 лет. Они открыли окно на распашку и дразнились. Мы остановились и я осторожно попросила их закрыть окно и слезть. Мальчик послушал, но окно только прикрыл, потому что оно не закрывалось, — рассказывает жительница ЖК «Комарово» Алина Хайбуллаева. Тюменка попросила малышей позвать маму. Мальчик сначала ответил, что ее нет дома, но через некоторое время она все-таки выглянула в окно, выслушала замечание, поблагодарила соседку за бдительность и закрыла створку. По информации специалистов, в прошлом году из окон тюменских многоэтажек выпали три малыша. — Основная причина — это москитная сетка. В некоторых случаях после падения врачи еще продолжают бороться за жизнь, но травмы зачастую оказываются несовместимы с жизнью, — рассказала Александра Малыгина, пресс-секретарь областного департамента здравоохранения. С началом весенне-летнего периода тюменским родителям советуют быть внимательнее — не оставлять детей без присмотра и оборудовать окна специальными детскими заглушками.
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