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За полгода на батутах Башкирии пострадали 130 детей
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За полгода на батутах Башкирии пострадали 130 детей 

ufa1.ru 38 минут назад
Фото: ufa1.ru
В Республиканской детской больнице врачи-травматологи заметили резкое увеличение количества травм в батутных центрах. Пациентами стационара все чаще становятся маленькие прыгуны.
За полгода в больницу обратились 130 детей, пострадавших во время прыжков. Из них 17 пациентов отправили на лечение в стационар, нескольким пришлось делать операции.
— От травм не застрахованы даже те, кто выбирают батуты с сетями и страховочными подушками и за которыми пристально наблюдают родители, — пояснила травматолог-ортопед Лейсан Хамидуллина.
При этом врач рассказала, что при соблюдении мер предосторожности батут даже полезен — тренируется вестибулярный аппарат, улучшается координация и развивается дыхательная система. Но детям нельзя сразу нагружать суставы, особенно если ребенок раньше ничем не занимался. На батуте не должны прыгать сразу несколько детей, а за развлечением всегда должен наблюдать хотя бы один взрослый.
— На батут не надо брать вещи с острыми режущими краями, а одежду для прыжка лучше выбрать без молний и выступающих застежек. Прыгать советуем в чешках или носках. Упражнения надо делать в центре снаряда, не приближаясь к краю, — пояснила Лейсан Хамидуллина. — Точно не стоит прыгать вниз головой или с опорой на руки.
Корреспондент Ufa1 лично проверила батутные парки в Уфе и решила, что такое развлечение очень травмоопасно. Особенно если дети вдруг остаются без присмотра хотя бы на пять минут.
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