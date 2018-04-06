Каникулы с семьей: в Иркутске стартовал проект помощи детдомовцам

Узнать добро и социально адаптироваться. В Иркутске действует необычный проект для воспитанников детских домов. При желании они могут пожить в настоящей семье. Для некоторых эти люди становятся если не родителями, то друзьями, которые помогают в самостоятельной жизни. Все подробности — в материале корреспондента телеканал «МИР 24» Алексея Жидких.

Александра — звезда иркутской спортшколы «Рекорд». Никого здесь не удивит, если в будущем ее заметит профессиональный футбольный клуб. Но самый главный смотр в ее жизни уже состоялся. Девушку на турнире среди детдомовцев увидела будущая мама.

«Когда увидела Александру на поле, сразу поняла — у нее большой талант, но нужно было проверить ее на сборах. Тогда Светлана воспользовалась акцией «Подари каникулы ребенку». Ее смысл прост: воспитанника детского дома берут в семью на время, на каникулы, или даже на выходные. В основном это дети старше 12», — пояснила тренер этой спортшколы Светлана Надежкина.

«Этому ребенку можно объяснить, что ты идешь только на каникулы. Он это поймет и примет, и спокойно вернется в детский дом. Ребенку более младшего возраста будет трудно объяснить, почему вернули его», — отметила директор Центра помощи детям Правобережного округа г. Иркутска Ольга Витько.

Некоторые детишки после таких каникул в детские дома не возвращаются. Они остаются в приемных семьях. Так повезло и Саше.

«Почему бы не подарить жизнь еще одному ребенку? Возможность есть. Так и получилось», — говорит участник акции «Подари ребенку каникулы» Светлана Надежкина.

Александра в новой семье чувствует себя как дома. До этого был неудачный опыт: ее уже забирали из детдома, но потом вернули.

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Результаты эксперимента с детьми

«Да, в тот же. А потом в другой детский дом отвезли», — вспоминает Александра Деревина.

Проект, по замыслу его авторов, дает возможность будущим приемным родителям понять, способны они взять ребенка из детского дома или нет. А у детей появляется пусть и небольшой, но опыт жизни в семье. И даже если эти люди не становятся для ребенка мамой и папой, часто завязываются дружеские отношения, как у Олега Попова

«Тепло встретили, сейчас обращаются, как с родным», — воспитанник детского дома.

Пока что приемные родители чаще приходят в детские дома за детьми дошкольного возраста. Акция «Подари ребенку каникулы» даст больше шансов тем, кто почти уже и не надеется обрести семью.

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