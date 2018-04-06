На Ямале родители выбирают лето для своих детей

На Ямале на интернет-портале www.molcentr.ru продолжается приём заявок на детскую летнюю оздоровительную кампанию.

В детских лагерях забронировано 77,4% мест. Родители подали уже 3 тыс. 920 заявок, из которых большинство одобрены, остальные на рассмотрении или на доработке. Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщили в окружном молодежном центре.

Напомним, заявочная кампания стартовала на Ямале 1 марта. В этом году юные ямальцы смогут отдохнуть в лагерях Тюменской области, Республики Крым, Краснодарского края и в Болгарии. Всего для летнего отдыха и оздоровления детей предусмотрено 5063 места.

Заявления и все необходимые документы подают в электронном виде. Его форма проста и содержит подсказки. Как только заявка отправляется на рассмотрение, место в лагере бронируют за ребенком. В течение семи рабочих дней система автоматически извещает о статусе заявки смс-сообщением и через электронную почту. Если в поданной заявке будут неточности или незначительные ошибки, то её вернут на доработку, сохранив место за ребёнком. Если в заявке допущены существенные ошибки, то её могут отклонить. В этом случае место теряется, поэтому родителю (опекуну) придётся подавать её заново.

Консультации по всем возникающим вопросам можно получить у представителей уполномоченных органов организации отдыха и оздоровления детей в городах и районах. Их контакты указаны на интернет-портале. Авторизация на сайте проходит через учетную запись госуслуг. Если родители не могут подать заявки через интернет, то на местах работают консультационные службы для приема документов.

Отметим, помимо оздоровительных учреждений за пределами Ямала на территории автономного округа в летний период традиционно будут работать палаточные лагеря. В общеобразовательных организациях региона летом для ямальских детей откроют пришкольные площадки.

Всего на Ямале ежегодно за счёт средств окружного и муниципального бюджетов отдыхом и оздоровлением как на территории округа, так и за его пределами охватывается свыше 30 тыс. детей.