В Петербурге в связи с инфекцией госпитализировали 16 детей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 апр — РИА Новости . Число госпитализированных с кишечной инфекцией воспитанников детского сада №111 в Невском районе Санкт-Петербурга выросло до 16, говорится в сообщении городского управления Роспотребнадзора

Ранее прокуратура Невского района организовала проверку в связи с тем, что 10 воспитанников детского сада №111 на Искровском проспекте попали в больницы. Доследственную проверку проводит и СК РФ . Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщило, что в детском саду зарегистрирован очаг острой кишечной инфекции.

"Зарегистрировано 38 случаев кишечной инфекции, из них 35 среди детей, три случая среди взрослых. Госпитализировано в детские стационары 16 детей. Согласно результатам лабораторного обследования, у заболевших и контактных лиц обнаружена шигелла", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по решению суда деятельность детского сада №111 приостановлена на 30 суток.