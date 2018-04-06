Учащиеся балашихинской школы вручили подарки детям‐отказникам в преддверии Пасхи

Игрушки и канцелярские товары подарили детям‐отказникам в Балашихинской центральной районной больнице в преддверии праздника Пасхи, рассказала замдиректора по учебно‐воспитательной работе школы №11 Светлана Никитина

Педагоги, ученики и их родители из школы № 11 организовали в детском отделении Балашихинской центральной районной больницы благотворительную акцию «Чужих детей не бывает».

Хочется принести радость в жизнь

детей-отказников. Хочется, чтобы наши дети обладали лучшими качествами: добротой, отзывчивостью, состраданием. В преддверии праздника Пасхи наши ученики навестили детей в Балашихинской центральной районной больнице и подарили им игрушки и канцелярские товары

— Светлана Никитина.

Для малышей волонтеры из школы №11 подготовили

пеленки-распашонки, а для более взрослых детей — пластилин, краски, фломастеры, погремушки. Ранее ученики и учителя провели такую благотворительную акцию для детей из детского дома и из онкологического диспансера.

В Московской области со 2 апреля заработали пасхальные ярмарки. На них жители региона могут приобрести не только товары повседневного спроса или продукты питания, но и куличи, красители для яиц и другие товары к празднику. Подмосковные музеи подготовили для своих гостей обширную праздничную программу.