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Учащиеся балашихинской школы вручили подарки детям‐отказникам в преддверии Пасхи
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Учащиеся балашихинской школы вручили подарки детям‐отказникам в преддверии Пасхи 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Игрушки и канцелярские товары подарили детям‐отказникам в Балашихинской центральной районной больнице в преддверии праздника Пасхи, рассказала замдиректора по учебно‐воспитательной работе школы №11 Светлана Никитина.
Педагоги, ученики и их родители из школы № 11 организовали в детском отделении Балашихинской центральной районной больницы благотворительную акцию «Чужих детей не бывает».
Хочется принести радость в жизнь
детей-отказников. Хочется, чтобы наши дети обладали лучшими качествами: добротой, отзывчивостью, состраданием. В преддверии праздника Пасхи наши ученики навестили детей в Балашихинской центральной районной больнице и подарили им игрушки и канцелярские товары
— Светлана Никитина.
Для малышей волонтеры из школы №11 подготовили
пеленки-распашонки, а для более взрослых детей — пластилин, краски, фломастеры, погремушки. Ранее ученики и учителя провели такую благотворительную акцию для детей из детского дома и из онкологического диспансера.
В Московской области со 2 апреля заработали пасхальные ярмарки. На них жители региона могут приобрести не только товары повседневного спроса или продукты питания, но и куличи, красители для яиц и другие товары к празднику. Подмосковные музеи подготовили для своих гостей обширную праздничную программу.
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