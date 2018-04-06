Не ходите, дети, по мосту гулять: Астраханский путепровод стал опасным для детей

Состояние Астраханского моста между Центральным и Ворошиловским районами Волгограда вызывает массу вопросов у горожан. В этот раз одного из волгоградцев взволновали дыры в ограждении. По мнению мужчины, их величина такова, что с моста при случае может легко упасть малолетний ребенок.

Вчера по путепроводу над поймой реки Царицы снова прошелся волгоградец Максим Гелунов. По обыкновению горожанин оказался внимателен к деталям и заметил, что расстояние между прутьями угрожающе велико.

— Не ходите с маленькими детьми по Астраханскому мосту по направлению в Ворошиловский район, — призывает земляков Максим Гелунов. — Сегодня обратил внимание на большое расстояние между прутьями ограждения. Рулетки не было, приложил пакет, а потом его измерил. Расстояние между прутьями оказалось больше 30 сантиметров. Ребенок запросто из любопытства может вывалиться с моста. Берегите детей!

Мужчина измерил расстояние 30-сантиметровым пакетом

В середине февраля житель Волгограда обратил внимание на то, что перила на Астраханском мосту прогнили и не смогут удержать оступившегося пешехода при необходимости. Через несколько дней на путепровод вышли рабочие и заварили опасные участки.