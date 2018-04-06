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Ребенок найден. Жив
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Ребенок найден. Жив 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
ЖивНайден. Жив. Спасибо всем за помощь в распространении информации и оперативное реагирование!
https://poiskdetei.ru/forums/index.php/topic/27454-zayavka-86-pasha-simakov-6-let-nizhnij-novgorod/?p=145144
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