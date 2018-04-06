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В Орловской области началась подготовка к приемке детских лагерей
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В Орловской области началась подготовка к приемке детских лагерей 

РИА 57 53 минуты назад
Фото: РИА 57
Управление Роспотребнадзора Орловской области дало старт информационной кампании о порядке выдачи санитарно-эпидемиологических заключений для детских оздоровительных учреждений.
В регионе в летний период будут работать 353 оздоровительных учреждения для детей. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, информационные письма были направлены в департамент образования и Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области, органы местного самоуправления и руководителям оздоровительных организаций.
Также в администрации городов и районов области были направлены предложения по организации работы в период подготовки учреждений к приему детей. Роспотребнадзор пояснил порядок подачи уведомлений об открытии детских учреждений, заявлений на выдачу санитарно-эпидемиологических заключений и организации работы по проведению акарицидных и дератизационных обработок.
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