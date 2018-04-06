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В Буграх ребенок провалился на подземную парковку
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В Буграх ребенок провалился на подземную парковку 

Ivyborg.ru 44 минуты назад
Стали известны обстоятельства травмирования двухлетнего ребенка в посёлке Бугры Всеволожского района Ленинградской области, которого днём 5 апреля в тяжелом состоянии доставили в детскую больницу имени К. А. Раухфуса в Петербурге.
Во Всеволожском районе в детскую городскую больницу №19 поступил двухлетний мальчик, который получил серьезные травмы в результате падения с большой высоты. Как рассказал мать ребенка, 5 апреля она гуляла с ребенком по улице Школьной. Во время игр мальчик облокотился на треугольный купол из оргалита, который не выдержал вес ребенка и провалился вместе с ним вниз на подземную парковку. Мальчик упал с высоты 5 метров.
Ребенок поступил в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом пирамиды левой височной кости, переломом нижней челюсти в области подбородка и суставных отростков с двух сторон. Врачи определяют состояние мальчика как крайне тяжелое.
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