Что нам стоит ребенка в детский сад устроить?

Зачисление в детский сад стало для московских родителей удобной и не требующей дополнительных усилий услугой. В этом учебном году Москва обеспечила всех юных жителей в возрасте от 2 лет 8 месяцев до 7 лет, чьи родители изъявили желание, местами в дошкольных группах образовательных организаций.

Возможность создана, однако надо ли торопиться? Психологи давно задаются вопросом: стоит ли ребенка отдавать в детский сад раньше трех лет? До трехлетнего возраста малыш сильно привязан к маме психологически. Находиться без мамы и не плакать, не беспокоиться такой маленький ребенок может совсем непродолжительное время. Кроме того, процесс развития ребенка проходит по индивидуальному сценарию, и в возрасте до трех лет не все умеют хорошо пользоваться ложкой, одеваться или объяснять свои желания. Кто лучше мамы может понять ребенка? Пожалуй, что никто лучше мамы и не сможет! Вот поэтому как оптимальную схему для психологической адаптации малыша к новым людям и новой для него обстановке в детском саду специалисты рекомендуют родителям посещение группы кратковременного пребывания, и только потом, когда ребенку исполнится 3 года, — детского сада на полный день.

«Моему ребенку, Владимиру, не было еще трех лет, когда ему было предоставлено место в группе кратковременного пребывания в школе №1159. Педагоги учреждения доброжелательно, радушно встретили нас с ребенком. Ежедневно удивляли и заинтересовывали ребенка, отвлекали от болезненного процесса расставания с родителями. Благодаря чему, несмотря на все наши тревоги, процесс адаптации проходил легко и непринужденно, не только для ребенка, но и для нас — родителей. В группе, которую посещал наш любимый ребенок, созданы все условия для интересного, полноценного и всестороннего развития детей. Даже нам иногда хотелось остаться в группе с Володей и вспомнить детство. Сейчас нашему сыну уже предоставлено место в группе с 12-ти часовым пребыванием детей, куда он пойдет с сентября 2018 года», — рассказывает Роман Луцив.

Роман отмечает, что в дошкольных группах школы №1159 работает высокопрофессиональный коллектив, который создал уют в каждой группе и доброжелательную атмосферу во всем учреждении.

«Детский сад стал нашим вторым домом. Самое главное для каждого родителя — это его ребенок. И счастье родителя, что он со спокойной душой может доверить своего ребенка таким воспитателям!» — заключает Роман.

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