Отца отравившегося оксибутиратом мальчика судили за покушение на сбыт наркотиков

Годовалого ребенка госпитализировали после отравления оксибутиратом в Санкт‐Петербурге. Позже стало известно, что его отец получил условный срок за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщил сайт «Невские новости».

Врачи Детской Городской Больницы в Санкт-Петербурге

кроме отравления диагностировали у мальчика ОРВИ и острый ринофарингит. Светлана П.,

20-летняя

мать ребенка, отказалась комментировать ситуацию. Его отец,

29-летний

Константин Ж., был осужден за «Неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и покушение на сбыт наркотиков.

Происшествием заинтересовались

следственно-оперативная

группа и отдел по делам несовершеннолетних.

Ребенка госпитализировали в Санкт-Петербурге

после того, как мальчик выпил оксибутират. Об отравлении годовалого мальчика сообщили родители.