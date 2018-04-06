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Отца отравившегося оксибутиратом мальчика судили за покушение на сбыт наркотиков
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Отца отравившегося оксибутиратом мальчика судили за покушение на сбыт наркотиков 

360tv.ru 18 минут назад
Годовалого ребенка госпитализировали после отравления оксибутиратом в Санкт‐Петербурге. Позже стало известно, что его отец получил условный срок за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Врачи Детской Городской Больницы в  Санкт-Петербурге
кроме отравления диагностировали у мальчика ОРВИ и острый ринофарингит. Светлана П.,
20-летняя
мать ребенка, отказалась комментировать ситуацию. Его отец,
29-летний
Константин Ж., был осужден за «Неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и покушение на сбыт наркотиков.
Происшествием заинтересовались
следственно-оперативная
группа и отдел по делам несовершеннолетних.
Ребенка госпитализировали в  Санкт-Петербурге
после того, как мальчик выпил оксибутират. Об отравлении годовалого мальчика сообщили родители.
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