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В детском саду в Тернопольской области дети заразились от сырых яиц
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В детском саду в Тернопольской области дети заразились от сырых яиц 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает лабораторный центр министерства здравоохранения Украины в Тернопольской области.
«На сегодняшнее утро зарегистрировано 27 случаев заболеваний, из них 23 среди детей, активно выявлено 11 больных. Остальные больные ожидают результатов лабораторных исследований», — сообщают представители лабораторного центра.
В детском саду источником заражения стали сырые куриные яйца, инфицированные сальмонеллой.
Нарушение технологии приготовления блюд и содержания пищеблока в детсаду и спровоцировали инфицирование детей.
Ведутся противоэпидемические мероприятия.
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