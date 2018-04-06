В детском саду в Тернопольской области дети заразились от сырых яиц 

Об этом сообщает лабораторный центр министерства здравоохранения Украины в Тернопольской области.
«На сегодняшнее утро зарегистрировано 27 случаев заболеваний, из них 23 среди детей, активно выявлено 11 больных. Остальные больные ожидают результатов лабораторных исследований», — сообщают представители лабораторного центра.
В детском саду источником заражения стали сырые куриные яйца, инфицированные сальмонеллой.
Нарушение технологии приготовления блюд и содержания пищеблока в детсаду и спровоцировали инфицирование детей.
Ведутся противоэпидемические мероприятия.