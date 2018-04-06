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Руководитель театра им. Н. И. Сац рассказал об особенностях детского восприятия
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Руководитель театра им. Н. И. Сац рассказал об особенностях детского восприятия 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Художественный руководитель театра им. Н. И. Сац Георгий Исаакян рассказал о специфике восприятия детьми спектаклей разных уровней сложности. Режиссер поделился мнением о том, что сложные спектакли для маленьких зрителей порой предпочтительнее детских.
«Ребенок может смотреть спектакль любой степени сложности. Он готов его воспринимать, так как ребенок — это человек играющий. В первые минуты спектакля ребенок разбирается, по каким правилам здесь играют, и, если правила ему интересны, он смотрит этот спектакль» — сказал режиссер.
По словам режиссера, в детском театре приходится балансировать стоя на пальце одной ноги.
«Мы пытаемся в каждой новой работе совмещать сегодняшний новый театр, говорящий на сложном языке и особенности детских спектаклей. Смысл содержать это гигантское здание — приучать ребенка с малолетства к сложному языку», — добавил Георгий Исаакян.
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