Ещё
60 тысяч за смерть ребёнка: из-за ошибки врача погиб 10-летний мальчик
Далее:
Читайте также:
Ещё

60 тысяч за смерть ребёнка: из-за ошибки врача погиб 10-летний мальчик 

76.ru 3 часа назад
Фото: 76.ru
60 тысяч рублей за детскую смерть. Именно столько заплатит заведующая детской поликлиникой в Угличе за то, что после её неверного диагноза умер 10-летний мальчик.
В январе 2017-го мальчик почувствовал себя очень плохо. Он жаловался на тошноту, рвоту, слабость и боль в руках и ногах. Температура подскочила под 40. Детский хирург, осмотревший мальчика, не смог самостоятельно назвать диагноз. Поэтому позвал заведующую, которая по совместительству является педиатром. Женщина проигнорировала все эти синдромы и сказала, что у мальчика всего лишь острая форма ОРВИ. Она не назначила никаких анализов и вместо госпитализации отправила мальчика домой. Через несколько дней ребёнку стало только хуже. Родители вызвали скорую, и врачи доставили мальчика в больницу в тяжелейшем состоянии. Спустя несколько часов ребёнок умер в реанимации.
— Причиной смерти мальчика стал отогенный стафилококковый сепсис в виде септикопиемии с септическим шоком, развившийся вследствие острого гнойного левостороннего среднего отита, остеомиелита левой височной кости. Суд назначил женщине штраф в размере 60 тысяч рублей, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
К слову, женщина до сих пор продолжает работать в той же самой больнице на той же самой должности.
Недавно приговор услышал убийца водителя скорой помощи. Мужчина отправился в колонию.
76.ru: последние новости
В Ярославле назвали детский садик, где работает самая лучшая воспитательница В Ярославле на детском празднике родители и аниматоры жестоко подрались из-за игрушек За пострадавших от ледяных глыб детей омбудсмен накажет управдомов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умницы-разумницы: порноактрисы с образованием98
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Тест: кто озвучивал советские мультфильмы?6
Видео
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение