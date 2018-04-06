60 тысяч за смерть ребёнка: из-за ошибки врача погиб 10-летний мальчик

60 тысяч рублей за детскую смерть. Именно столько заплатит заведующая детской поликлиникой в Угличе за то, что после её неверного диагноза умер 10-летний мальчик.

В январе 2017-го мальчик почувствовал себя очень плохо. Он жаловался на тошноту, рвоту, слабость и боль в руках и ногах. Температура подскочила под 40. Детский хирург, осмотревший мальчика, не смог самостоятельно назвать диагноз. Поэтому позвал заведующую, которая по совместительству является педиатром. Женщина проигнорировала все эти синдромы и сказала, что у мальчика всего лишь острая форма ОРВИ. Она не назначила никаких анализов и вместо госпитализации отправила мальчика домой. Через несколько дней ребёнку стало только хуже. Родители вызвали скорую, и врачи доставили мальчика в больницу в тяжелейшем состоянии. Спустя несколько часов ребёнок умер в реанимации.

— Причиной смерти мальчика стал отогенный стафилококковый сепсис в виде септикопиемии с септическим шоком, развившийся вследствие острого гнойного левостороннего среднего отита, остеомиелита левой височной кости. Суд назначил женщине штраф в размере 60 тысяч рублей, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

К слову, женщина до сих пор продолжает работать в той же самой больнице на той же самой должности.

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