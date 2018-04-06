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Губернатор Подмосковья поручит поддержать строительство детсада на 150 мест в Раменском
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Губернатор Подмосковья поручит поддержать строительство детсада на 150 мест в Раменском 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручит региональному министерству образования поддержать строительство детского сада на 150 мест в подмосковном Раменском.
Проблема мест в детских садах в целом решена, осталось создать места для детей от 2 месяцев до 3 лет. В 2018 году будет создано 230 таких мест. При этом району необходим еще один детский сад на 150 мест, уточнил глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков.
«Я дам соответствующее поручение, чтобы министерство образования рассмотрело такую возможность», — сказал Воробьев.
Детский сад будет располагаться в новом микрорайоне города Раменское.
Кулаков в пятницу отчитался перед главой региона об итогах работы в 2017 году и задачах.
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