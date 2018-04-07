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Детский карнавал пройдёт в Красноярске 1 июня на проспекте Мира
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Детский карнавал пройдёт в Красноярске 1 июня на проспекте Мира 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Глава Красноярска Сергей Ерёмин согласовал проведение детского карнавала на проспекте Мира. Об этом сообщила организатор мероприятия Светлана Тетерина в соцсетях.
«Мэр согласовал Детский карнавал на Мира 1 июня! Спасибо всем за поддержку!», — написала она на своей страничке.
Проведение торжества планировали перенести на другую улицу из-за масштабного ремонта на пр. Мира. Однако в ходе переговоров с организаторами и общественниками место проведения карнавала решили не менять.
Напомним, традиционно каждый год команды от школ, детских садов, развивающих центров и творческих коллективов города устраивают праздничный карнавал в День защиты детей. В прошлом году из-за ремонтных работ в центре города вместо 1-го июня он прошёл 11-го.
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