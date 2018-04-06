В Оренбурге суд рассмотрит дело мальчика, провалившегося под землю

В Ленинский районный суд Оренбурга передано дело о падении 5-летнего оренбуржца в яму на детской площадке. Прокуратура добивается выплаты ребенку 60 тысяч рублей за причиненный моральный вред.

Мальчик провалился под землю между домами по ул. Джангильдина и ул. Липовая. Ребенок получил телесные повреждения и месяц лечился. ЧП произошло из-за промерзания грунта в районе прохождения водопровода. По версии прокуратуры, аварийная ситуация могла возникнуть из-за непроведения ответственным лицом необходимого комплекса обслуживания систем водоснабжения.

Судебное заседание состоится 16 апреля, сообщает пресс-служба суда.

Напомним, 20 декабря в Оренбурге на детской площадке в одном из дворов 5-летний мальчик провалился под землю, рассказала его мама в соцсетях. По словам женщины, ее сын гулял с дедушкой, когда провалился в яму с водой глубиной 2 метра. Ребенок получил перелом голени.