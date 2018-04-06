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Жители Волоколамска подали заявки на путевки для отдыха более 1 тыс. детей
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Жители Волоколамска подали заявки на путевки для отдыха более 1 тыс. детей 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Родители более 1 тыс. детей из Волоколамского района Московской области обратились за путевками на отдых. Об этом сообщила в ходе пресс-конференции министр образования региона Марина Захарова в пятницу.
Ранее сообщалось, что власти Подмосковья предложили жителям Волоколамского района получить бесплатные путевки на две-три недели на отдых в качестве компенсации на фоне обострившейся ситуации вокруг местного полигона бытовых отходов «Ядрово». История приобрела общественный резонанс 21 марта 2018 года, когда 77 школьников района обратились к врачам из-за плохого самочувствия, родители связывали это с очередным выбросом газа с «Ядрова». Анализы крови не подтвердили эту версию.
"Дети, которые по мнению родителей, должны отдохнуть и поправить свое здоровье, им всем были предложены [путевки]. Такой возможностью воспользовались 1104 ребенка", — сказала Захарова.
По ее словам, ситуация вокруг «Ядрова» и выдача путевок не отразились на сроках летних каникул в образовательных учреждениях Волоколамского района.
ТАСС: последние новости
По факту махинаций с квартирами сирот в Свердловской области возбуждено дело Более 10 воспитанников детсада получили ожоги глаз в Якутии Более 1,3 тыс. жителей Волоколамска обратились за путевками в санатории
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