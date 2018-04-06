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Спортивные лагеря — 2018
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Спортивные лагеря — 2018 

Ezhikezhik.ru 2 часа назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Спорт на свежем воздухе — отличная летняя история, а также лучшее лекарство от капризов, скуки и слабого здоровья. Мы выбрали летние лагеря со спортивным уклоном — тут плавают, бегают, играют в футбол и тренируются на природе.

Спортивный лагерь «Югбаскет»

Один из лучших баскетбольных детских лагерей России, где создана база мирового уровня. Здесь предусмотрена система автоматической подачи мячей, работает зал с современными тренажерами, есть хороший стадион и кроссовые трассы в лесу. Но главное — отличный преподавательский состав. Все занятия в лагере ведут действующие тренеры молодежных команд «Локомотив-Кубань». Приехать сюда могут даже самые настоящие «чайники». В зависимости от возраста и спортивной подготовки для детей составляют личную программу тренировок. База находится на берегу Черного моря — до пляжа идти всего 150 метров.
Где: г. Сочи, Адлерский район
Цена: 52 000 рублей (есть возможность скидок)
Возраст: 8-18 лет  Когда: 1 — 13 июня, 8 — 20 июля, 22 июля — 3 августа

Конный лагерь «Казачок»

Программа лагеря рассчитана как на детей, которые никогда не сидели в седле, так и на тех, кто не мыслит своей жизни без лошадей. Инструктора научат ездить верхом и ухаживать за животными, покажут, что такое седловка, и обязательно устроят походы в ночное. В оставшееся время можно походить на творческие мастер-классы, поиграть в пейнтбол или футбол, научиться стрелять из лука и поплясать на дискотеках.
Где: Владимирская область, г. Покров, д. Желудьево
Возраст: 7-16 лет  Когда: 1 — 14 июня, 16 — 29 июня, 1 — 14 июля, 16 — 29 июля, 1 — 14 августа, 16 — 29 августа
Цена: 40 000 рублей
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