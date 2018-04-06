Топилин: нужно создавать условия для профобучения женщин во время декретного отпуска

МОСКВА, 6 апреля. / ТАСС /. Органы службы занятости должны выявлять семьи с низкими доходами и создавать максимально комфортные условия для профобучения женщин, которые воспитывают маленьких детей, привела слова главы Минтруда Максима Топилина пресс-служба ведомства.

Министр провел селекторное совещание с руководителями региональных органов власти по реализации плана мероприятий по содействию в трудоустройстве женщин, находящихся в декретном отпуске. План мероприятий на 2018-2020 годы, утвержденный вице-премьером Ольгой Голодец , предусматривает создание групп присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, обучению женщин с использованием дистанционных образовательных технологий, совершенствованию портала «Работа в России» в части создания сервисов для поиска вакансий с гибкими формами занятости.

"В рамках задач, которые поставлены президентом перед правительством по демографии и по снижению бедности, мы будем подключать органы службы занятости к выявлению семей с низким доходом. Мы должны четко понимать по каждой семье причину низких доходов. Что это — отсутствие рабочих мест, отсутствие навыков, длительный период незанятости?" — цитирует пресс-служба Топилина.

Министр также подчеркнул, что процесс обучения должен быть удобным для женщин, «чтобы была возможность дистанционного обучения, чтобы были специальные площадки, где мамы могли бы собираться вместе, чтобы была возможность на время занятий оставить ребенка под присмотром в детской комнате при образовательном учреждении и так далее».

По словам министра, следует работать со всеми семьями с маленькими детьми, не только с теми гражданами, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. «Может быть, ребенку уже четыре года, а семья тоже находится в зоне риска, и нужно помочь. Если необходимо поправить законодательство, федеральное или региональное, давайте это сделаем», — отметил руководитель министерства.