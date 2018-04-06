«Равнодушие взрослых — главный бич». Как работают с трудными детьми

Доходит до угрозыска

В прошлом году в области выросло количество преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии — с 720 (в 2016 году) до 854. Среди преступлений в Оренбурге доминируют кражи. За 12 месяцев подростками совершено 120 краж, 32 грабежа, 12 угонов автомобилей, три вымогательства, четыре разбойных нападения. Подростки, которые совершают какое-либо правонарушений — от распития спиртных напитков и пребывания на улице после 22 часов до краж и грабежей — ставятся на учет ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних МВД ). В каждом территориальном отделе полиции работает несколько инспекторов, которые занимаются профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних. Кроме инспектора, ребенка контролируют участковый и сотрудник угрозыска.

«В Оренбурге контроль осуществляется за 485 несовершеннолетними, стоящими на учете, 238 из них на учете за совершение административных правонарушений. Не всегда преступления совершают дети, стоящие на учете ПДН. В прошлом году из всех 183 подростков, совершивших правонарушения различной степени тяжести, только 47 находились на нашем учете, остальные в поле зрения не попадали. 29 подростков на нашем учете осуждены по уголовным делам (13 из них с условным сроком)», — сообщила заместитель начальника ПДН МУ МВД России «Оренбургское» Валерия Живайкина.

«Отогреть» ребенка

В соответствии с видом правонарушения ребенок может отвечать за правонарушение по административной или уголовной ответственности. Административное наказание назначается лицу, совершившему поступок, который менее опасен, чем преступление. Административная ответственность наступает с 16 лет. Если подросток совершил правонарушение в возрасте от 14 до 16 лет, то ответственность несут законные представители. К уголовной ответственности могут привлечь ребенка, если он достиг ко времени совершения преступления 16 лет. Однако уголовное наказание получают подростки, достигшие 14 лет, за убийство, умышленное причинение тяжкого и среднего вреда здоровью, изнасилование, разбой, угон автомобиля и так далее. Такие подростки помещаются на время следствия в СИЗО . На данный момент в Оренбургском СИЗО находится 28 человек из области. После СИЗО, при доказательстве его вины, несовершеннолетний преступник направляется в колонию в Стерлитамаке (сейчас в ней находится 32 оренбуржца). Также к несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть применены принудительные меры воспитательного воздействия либо при освобождении от наказания судом они могут быть помещены в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. В нашей области таких заведений нет.

Иногда суд принимает решение направить ребенка, который систематически совершает правонарушение, на 30 дней в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД. Это делается для того, чтобы изъять ребенка из асоциальной среды, находясь в которой он совершает правонарушения. Центр находится загородом на территории ИВС, поэтому зачастую воспринимается заранее как тюрьма. Если бы его разместить в центре города, вероятно у работников центра было бы больше возможностей для социализации детей. В центре в домашней обстановке с детьми работают педагоги и психологи, которые стараются им заменить родителей, «отогреть» после случившегося и показать, как можно жить иначе, стараются заинтересовать его каким-либо делом. Примерно по такому же типу устроено и специальное учебно-воспитательное учреждение открытого типа для детей в Соль-Илецке.

Порвать с тюремной романтикой

«Хорошо, если назначенное судом наказание подросток проведет в СИЗО и выйдет на свободу. Для него это станет уроком. Он увидит, чем заканчивается тюремная романтика и сделает выводы, — считает начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Елена Марсакова. — Как правило, дети, которые возвращаются из колонии, стремятся к хорошей жизни, они стараются порвать с прошлым окружением, устроится на работу».

В СИЗО и колонии несовершеннолетние проходят школьную программу, с ними занимаются психологи. В Стерлитамаке, где отбывают наказания наши подростки, они дополнительно обучаются различным профессиям.

«Мы консультируем несовершеннолетних по всем вопросам. Часто ребята во время наших встреч в СИЗО просят передать различные просьбы родственникам, помочь в восстановлении документов, позвонить своим родным и многое другое. Мы понимаем, что он преступил черту закона, но это наши дети. Взрослые позволили ему совершить преступление, где-то прошли мимо. Равнодушие взрослых — главный бич сегодняшнего времени. От безысходности и по глупости дети совершают преступления, как правило, не подозревая о последствиях. Редкий случай, когда к этому приходят дети из благополучных семей. В основном это подростки из неблагополучных, малообеспеченных семей, где они обделены вниманием и заботой», — говорит Елена Марсакова.

В основном подростками, которые вызывают тревогу или уже совершившими правонарушения, занимаются КДН. В Комиссию входят сотрудники администрации, полиции, медицинские работники, центра занятости, социальных служб и другие представители органов и учреждений системы профилактики. Сегодня на учете в Оренбурге находится 495 подростков. В их семьи регулярно проводятся профилактические рейды для оказания различной помощи несовершеннолетнему, решению проблем семьи.

«Особое внимание уделяем занятости подростков. Ведь ребенку, у которого много свободного времени, не далеко до беды. Мы стараемся, чтобы наши дети всегда были под присмотром: посещали кружки, спортивные секции, старших подростков стараемся вовлечь в волонтерское движение. Ведь там они общаются с подростками с другим мировоззрением, у них начинает меняться отношение к жизни, к людям, к учебе, появляются цели в жизни. Конечно, большое влияние на детей оказывают их родители. Как бы в школе не старались, ребенок возвращается в семью, а там может происходить все что угодно, — поясняет Марсакова. — Окружные комиссии стараются помочь каждому подростку. Если в семье низкий достаток, или семья попала в трудную ситуацию, предлагаем временно поместить ребенка в социально-реабилитационный центр, а в это время семье оказывается различная помощь: мама запила — направляем по бесплатной программе на лечение алкогольной зависимости (но только по добровольному согласию), нет продуктов питания в доме — обеспечиваем продовольственными пайками, прохудилась крыша в доме — изыскиваем средства на ее починку и многое другое».

Один психолог не воин

Члены профилактических органов, психологи признают, что сегодня социально-экономические условия вынуждают родителей больше зарабатывать, что не оставляет времени на нормальное общение с детьми. Разве можно на ставку в 8 тысяч рублей прокормить нескольких детей, а еще его нужно одеть и обуть? Наши эксперты считают, что государству в большей степени следовало бы повернуться лицом к малоимущим семьям. В то же время, никто не отрицает ответственности родителей.

«Глядя многим детям в глаза, я видела, что они искренне раскаиваются. Чаще всего преступления совершаются неосознанно. Подростки все воспринимают остро и часто могут не контролировать свое поведение. Но нередко ситуацию можно предугадать: родителям, классному педагогу важно вовремя увидеть потухшие глаза ребенка, когда он способен перейти любую грань», — отмечает Елена Марсакова.

Большую роль в профилактике правонарушений и преступлений в школе должен играть психолог. Однако и здесь есть проблемы.

«Несомненно, уровень подготовки школьных психологов достаточно высок, но не в каждой школе есть психолог, кроме того достаточная высокая текучка кадров. Психолог в школе вынужден выполнять очень много дополнительных заданий, а оплата труда, сами понимаете, какая… Довольно часто это отпугивает выпускников нашего вуза от образовательных учреждений. К сожалению, в школе не всегда есть время и возможности работать непосредственно с детьми с девиантным поведением. Как правило, это дети из неблагополучных семей и на них не просто не хватает времени, их даже не всегда можно вовлечь в какую-то деятельность, поскольку их родители не всегда готовы пойти на помощь психологу. Кроме того, одному психологу весьма сложно справиться с большим коллективом, при этом детей с проблемным поведением становится все больше. В школах необходимо создавать психологические службы», — отметила доцент кафедры возрастной и педагогической психологии ОГПУ, кандидат психологичских наук Наталья Николаева

Наталья Николаева считает, что предложение депутата Ирины Яровой применять при уголовной ответственности иное, более мягкое наказание, здраво:

«Согласно результатам исследований ни одно исправительное учреждение не дает положительного результата. Чуть ли не до 80% возвращается назад… Как утверждают специалисты, воспитательная практика в закрытых учреждениях или тюрьмах дает очень невысокий процент исправления, — считает Наталья Николаева. — Дети там получают гораздо больше негативного опыта, чем, возможно, могло быть при другой системе.

В КДН же надеются, что предлагаемый закон будет тщательно проработан: «Надо индивидуально подходить к каждому преступлению. Были случаи в России, где с особой жестокостью толпа детей убивала лицо без места жительства. Где эта грань? Среди них был подросток, который совершал это впервые, но он делал это осознанно… И как быть в этой ситуации? Необходимо подробно прописать, кто может быть освобожден от уголовной ответственности и за какое преступление».