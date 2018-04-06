Ещё
Мать пыталась продать сына в отделении столичного банка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мать пыталась продать сына в отделении столичного банка 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Следователи в Москве возбудили уголовное дело в отношении 33-летней женщины, которая пыталась продать своего полугодовалого сына.
По информации пресс-службы СУ СКР по Москве, ей уже предъявлено обвинение по статье 127.1 УК РФ «Торговля людьми». В скором времени женщине будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следователи выяснили, что в 2017 году женщина, находясь на территории Алма-Аты Республики Казахстан разместила в группе одной из социальных сетей объявление о поиске приемных родителей для своего ребенка. Однако она указала, что новые родители должны выплатить ей компенсацию в размере 20 тысяч долларов США (1 177 800 рублей).
5 апреля 2018 года женщина вместе с ребенком приехала в Москву. Здесь должна была состояться сделка купли-продажи ребенка. В роли потенциальных покупателей выступили оперативные сотрудники МВД. Женщина написала отказ на ребенка и передала его покупателю.
После чего участники сделки направились в московский банк для передачи матери ребенка денежного вознаграждения. Здесь женщина была задержана. В настоящее время мальчик передан в дом ребенка в связи отсутствием его родственников на территории РФ.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Дом ребенка в Екатеринбурге заподозрили в торговле детьми На Ямале на ребенка снова напала собака СК начал проверку из-за госпитализации 10 малышей в детском саду в Петербурге
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умницы-разумницы: порноактрисы с образованием98
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Тест: кто озвучивал советские мультфильмы?6
Видео
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение