Мать пыталась продать сына в отделении столичного банка

Следователи в Москве возбудили уголовное дело в отношении 33-летней женщины, которая пыталась продать своего полугодовалого сына.

По информации пресс-службы СУ СКР по Москве, ей уже предъявлено обвинение по статье 127.1 УК РФ «Торговля людьми». В скором времени женщине будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи выяснили, что в 2017 году женщина, находясь на территории Алма-Аты Республики Казахстан разместила в группе одной из социальных сетей объявление о поиске приемных родителей для своего ребенка. Однако она указала, что новые родители должны выплатить ей компенсацию в размере 20 тысяч долларов США (1 177 800 рублей).

5 апреля 2018 года женщина вместе с ребенком приехала в Москву. Здесь должна была состояться сделка купли-продажи ребенка. В роли потенциальных покупателей выступили оперативные сотрудники МВД . Женщина написала отказ на ребенка и передала его покупателю.

После чего участники сделки направились в московский банк для передачи матери ребенка денежного вознаграждения. Здесь женщина была задержана. В настоящее время мальчик передан в дом ребенка в связи отсутствием его родственников на территории РФ.