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Детская радиостанция проведет день открытых дверей в Лианозове
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Детская радиостанция проведет день открытых дверей в Лианозове 

Управа района Лианозово 2 часа назад
Фото: Управа района Лианозово
Мальчишек, девчонок, а также их родителей приглашают на день открытых дверей, который 8 апреля в Лианозовской библиотеке проведет детская радиостанция «Файв-FM». Об этом сообщил заведующий учреждением культуры Олег Климов.
— Все желающие смогут узнать о работе детской радиостанции и задать интересующие вопросы. Кстати, они объявляют новый набор на курсы радиодиджеев, — заявил Климов.
Всех желающих приглашают к 13.00. Напомним, адрес детской библиотеки №57: Алтуфьевское шоссе, д. 97. Вход свободный. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (926) 527-85-17. (вт)
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