Детская радиостанция проведет день открытых дверей в Лианозове

Мальчишек, девчонок, а также их родителей приглашают на день открытых дверей, который 8 апреля в Лианозовской библиотеке проведет детская радиостанция «Файв-FM». Об этом сообщил заведующий учреждением культуры Олег Климов.

— Все желающие смогут узнать о работе детской радиостанции и задать интересующие вопросы. Кстати, они объявляют новый набор на курсы радиодиджеев, — заявил Климов.

Всех желающих приглашают к 13.00. Напомним, адрес детской библиотеки №57: Алтуфьевское шоссе, д. 97. Вход свободный. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (926) 527-85-17. (вт)