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Школьницы жестоко избили 15‐летнюю девочку в Санкт‐Петербурге
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Школьницы жестоко избили 15‐летнюю девочку в Санкт‐Петербурге 

360tv.ru 1 час назад
Массовое избиение 15‐летней девочки, за которым наблюдало большое количество школьников, произошло в Санкт‐Петербурге. По данному факту сотрудники полиции организовали проверку, сообщило ИА FlashNord.
Шесть девочек напали на школьницу, а когда пострадавшая упала, продолжили пинать ее ногами. Очевидцы конфликта не стали вмешиваться в драку и просто наблюдали со стороны.
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