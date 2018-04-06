Школьницы жестоко избили 15‐летнюю девочку в Санкт‐Петербурге

Массовое избиение 15‐летней девочки, за которым наблюдало большое количество школьников, произошло в Санкт‐Петербурге. По данному факту сотрудники полиции организовали проверку, сообщило ИА FlashNord

Шесть девочек напали на школьницу, а когда пострадавшая упала, продолжили пинать ее ногами. Очевидцы конфликта не стали вмешиваться в драку и просто наблюдали со стороны.

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