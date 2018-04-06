Госавтоинспекция Петрозаводска научила дошкольников соблюдать ПДД

Свои знания дети закрепили сюжетной игрой и просмотром любимого мультфильма.

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска разработали курс занятий для дошкольников «Школа грамотного пешехода», сообщает пресс-служба администрации Петрозаводска.

Сегодня, 6 апреля провели занятие по данной программе в детском саду №86. Инспектор рассмотрел с будущими первоклассниками опасные ситуации, встречающиеся на пути пешехода: разъяснил алгоритм перехода проезжей части, объяснил, какие опасности могут подстерегать пешехода во дворе. Для закрепления полученных знаний, дети разыграли сюжетную игру «Безопасный переход» и посмотрели мультфильм с известным для детей героем Робокаром Поли.

Данное мероприятие является очередным в системе взаимодействия Госавтоинспекции Петрозаводска и детских садов города по формированию у детей основ дорожной безопасности.