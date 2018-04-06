Юные Вороновцы встретились с детским писателем

Встреча прошла в рамках недели детской книги.

Сегодня обучающиеся начальной школы образовательного комплекса Школа №2073 посетили мероприятие, приуроченное к неделе детской книги.

В зале Дома культуры «Дружба» для юных жителей поселения прошла встреча с детским писателем Тамарой Крюковой . В рамках встречи участники могли послушать, к слову сказать, известные им произведения в авторском исполнении и приобрести книги писателя с автографом.

Стоит отметить, что в эти дни свой 30-летний юбилей празднует Вороновская детская библиотека. Заместитель Главы администрации Александр Тавлеев от лица администрации поселения и от себя лично поздравил всех с этим праздником и в качестве подарка, от имени Главы администрации преподнёс детской библиотеке набор книг Тамары Крюковой.