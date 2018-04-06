Ещё
Юные Вороновцы встретились с детским писателем
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юные Вороновцы встретились с детским писателем 

Администрация поселения Вороновское 2 часа назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Встреча прошла в рамках недели детской книги.
Сегодня обучающиеся начальной школы образовательного комплекса Школа №2073 посетили мероприятие, приуроченное к неделе детской книги.
В зале Дома культуры «Дружба» для юных жителей поселения прошла встреча с детским писателем Тамарой Крюковой. В рамках встречи участники могли послушать, к слову сказать, известные им произведения в авторском исполнении и приобрести книги писателя с автографом.
Стоит отметить, что в эти дни свой 30-летний юбилей празднует Вороновская детская библиотека. Заместитель Главы администрации Александр Тавлеев от лица администрации поселения и от себя лично поздравил всех с этим праздником и в качестве подарка, от имени Главы администрации преподнёс детской библиотеке набор книг Тамары Крюковой.
Администрация поселения Вороновское: последние новости
В Сокольниках пройдёт литературно-экологический фестиваль Летние дни Хореографический ансамбль Планета детства стали лауреатами творческого конкурса 31 марта 2018 года в Москве состоится общегородское мероприятие День Аиста
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Покровские ворота»: что стало с актерами33
Умницы-разумницы: порноактрисы с образованием100
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Видео
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение