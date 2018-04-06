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Пасхальная ярмарка пройдет в храме на Алтуфьевском шоссе
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Пасхальная ярмарка пройдет в храме на Алтуфьевском шоссе 

Управа района Лианозово 2 часа назад
Фото: Управа района Лианозово
В храме Торжества Православия, расположенном на территории района Лианозово, 7 апреля пройдут мастер-классы для детей и благотворительная пасхальная ярмарка. Об этом сообщается на сайте храма.
«Все собранные средства пойдут на детскую воскресную школу и иконостас храма», — отмечается в сообщении.
Мероприятия пройдут на цокольном этаже храма Торжества Православия, который находится по адресу: Алтуфьевское шоссе, владение 77. Всех желающих — детей и взрослых — будут ждать с 12.00 до 15.00. Вход свободный. (вт)
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