Пасхальная ярмарка пройдет в храме на Алтуфьевском шоссе

В храме Торжества Православия, расположенном на территории района Лианозово, 7 апреля пройдут мастер-классы для детей и благотворительная пасхальная ярмарка. Об этом сообщается на сайте храма.

«Все собранные средства пойдут на детскую воскресную школу и иконостас храма», — отмечается в сообщении.

Мероприятия пройдут на цокольном этаже храма Торжества Православия, который находится по адресу: Алтуфьевское шоссе, владение 77. Всех желающих — детей и взрослых — будут ждать с 12.00 до 15.00. Вход свободный. (вт)