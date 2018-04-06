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В Угличе оштрафовали на 60 тысяч педиатра за смерть 10-летнего мальчика
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В Угличе оштрафовали на 60 тысяч педиатра за смерть 10-летнего мальчика 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Как сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области, трагедия произошла в январе прошлого года. В приемное отделение Угличской ЦРБ доставили ребенка с жалобами на тошноту и головную боль. Мальчика осмотрел дежурный хирург и исключил болезни по своему профилю. Для осмотра он пригласил заведующую отделением, которая по совместительству работала врачом-педиатром.
Она оценила состояние мальчика как удовлетворительное, несмотря на жалобы на высокую — до 40 — температуру, частую рвоту и боли. У ребенка были признаки тромбоза сигмовидного синуса, который развивается при гнойном воспалении уха, однако женщина поставила типичный диагноз «ОРВИ» и отправила пациента домой.
Через несколько дней родители вызвали ребенку скорую. В этот же день мальчик скончался в реанимации. Врача признали виновной по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Она заплатит штраф в 60 тысяч рублей.
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