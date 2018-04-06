Требования к подготовке сотрудников детских лагерей будут пересмотрены

В ближайшее время в России могут измениться требования к подготовке воспитателей и вожатых в летних оздоровительных лагерях и санаториях. Разговоры о необходимости специально обучать вожатых начались еще в 2016 году после трагедии в лагере на Сямоозере, когда утонули 14 детей. В конце марта на общественное обсуждение наконец был вынесен проект изменений в профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания», к которому и относится должность вожатого. Предполагается, что вожатый нового образца должен будет разбираться не только в вопросах безопасности, но и знать детскую психологию, а также обеспечивать защиту школьников от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

По данным экспертов, в образовательных организациях работают свыше 50 тысяч вожатых, из них 62% трудятся в загородных лагерях. В настоящее время должности вожатого и младшего воспитателя отнесены к учебно-вспомогательному персоналу. При этом задачи, возлагаемые на вожатого в рамках реализации летней оздоровительной кампании, относятся к педагогическим.

Специалисты считают, что важно именно сейчас убрать это противоречие и принять единый стандарт подготовки вожатых. В связи с этим сотрудники Московского педагогического государственного университета разработали дополнения в профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания».

— Современный вожатый должен обладать знаниями в области безопасности, технической безопасности, психологии детей, защиты их прав, организации правильного питания и многое другое, — уверена проректор по связям с общественностью МПГУ Татьяна Владимирова . — К тому же, воспитателям в детских лагерях по долгу службы приходится сталкиваться как со здоровыми детьми, так и с ребятами с ограниченными возможностями — все их особенности тоже важно учитывать. Кроме того, вожатый обязательно должен обладать знаниями в области профессиональной культуры и этики. Для подготовки профессиональных воспитателей наши специалисты разработали обучающий модуль «Основа вожатской деятельности», который содержит вопросы психолого-педагогической деятельности, истории вожатского дела, основные технологии организации лагерной смены. Также мы дополнили программу модулем информационно-медийного сопровождения. Современные дети сильно изменились по сравнению с нами, они полжизни проводят в интернете, поэтому вожатый должен знать, как научить их правильно использовать интерактивные технологии.

По словам Татьяны Владимировой, в интернете сейчас можно найти большое количество сайтов, предлагающих услуги по подготовке вожатых. Вопрос только в том, будет ли реальная польза от этой подготовки. Еще с прошлого года в МПГУ была организована работа по взаимодействию с работодателями, в ходе которой планируется принять единый документ государственного образца, подтверждающий квалификацию вожатого.

Помимо этого специалисты собираются четко определить, какие организации будут готовить вожатых, и утвердить единый стандарт их подготовки.

— Должность вожатого сейчас не относится к педагогической, тем не менее, вожатый общается с детьми в течение 16-18 часов в день, в то время как классный руководитель в старших классах проводит, к примеру, классный час раз в неделю, — объясняет профессор кафедры социальной педагогики и психологии МПГУ Елена Леванова. — Мы не сильно задумываемся над тем, что вожатый должен быть грамотным и юридически. У него должна быть мотивация, воля, умение работать в команде. Если мы доверяем вожатым детей, то должны помочь им обрести все эти навыки и знания. Очень важно сохранять летнюю педагогическую практику, в ходе которой студенты могли бы накопить собственный педагогический опыт. Мы не должны смотреть на вожатого, как на затейника или аниматора — это вполне серьезная профессия.

Однако новая концепция подготовки вожатых нашла поддержку далеко и у всех. — Здесь много спорных моментов, например, как студент 2 курса может знать все физиологические и психологические особенности детей, если в педагогических вузах данные дисциплины проходят, скажем, на 4 курсе, — поделилась своими сомнениями главный специалист отдела по вопросам общего образования аппарата Общероссийского профсоюза образования Мария Степина. — Ему что быстрее все изучать или потом возвращаться к программе? А если вдруг вожатым захочет стать студент того курса, где модуль подготовки вожатого не был включен? Он что теперь не сможет быть у нас вожатым?

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