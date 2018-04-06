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Представители ЦСПСиД Сокола посетили столичные детские дома
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Представители ЦСПСиД Сокола посетили столичные детские дома 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Под девизом «Каждый ребенок нуждается в семье» специалисты Центра социальной помощи семье и детям посетили столичные детские дома: Православный Елизаветинский детский дом для девочек, дом-интернат №28 и другие. Во всех этих учреждениях проводился общегородской День аиста.
— День аиста является одним из самых важных событий для воспитанников детских домов, это их шанс познакомиться с потенциальными родителями, — сообщил сотрудник ЦСПСиД. — Воспитанники этих детских домов показали мастер-классы по разным направлениям творчества, участвовали в конкурсах актерского мастерства, эстафетах.
В заключении состоялся праздничный концерт, подготовленный ребятами под руководством воспитателей. (ео)
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