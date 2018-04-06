Представители ЦСПСиД Сокола посетили столичные детские дома

Под девизом «Каждый ребенок нуждается в семье» специалисты Центра социальной помощи семье и детям посетили столичные детские дома: Православный Елизаветинский детский дом для девочек, дом-интернат №28 и другие. Во всех этих учреждениях проводился общегородской День аиста.

— День аиста является одним из самых важных событий для воспитанников детских домов, это их шанс познакомиться с потенциальными родителями, — сообщил сотрудник ЦСПСиД. — Воспитанники этих детских домов показали мастер-классы по разным направлениям творчества, участвовали в конкурсах актерского мастерства, эстафетах.

В заключении состоялся праздничный концерт, подготовленный ребятами под руководством воспитателей. (ео)