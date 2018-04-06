Где посмотреть на звезды: обсерватории Москвы

Хотел бы я знать, зачем звезды светятся… Наверно, затем, чтобы рано или поздно каждый мог вновь отыскать свою, — сказал Маленький принц ( Антуан де Сент-Экзюпери ).

Редакция "ЕжикЕжик" собрала карту обсерваторий Москвы, чтобы каждый ребенок мог отыскать свою звезду. А еще рассмотреть в телескоп поверхность Луны и Марса, Венеру, облака на Юпитере, кольца Сатурна, звёздные скопления и туманность Андромеды.

Московский Планетарий

На Астрономической площадке «Парк неба» под открытым небом размещены астрономические приборы и инструменты для наблюдений за звездами и планетами. Посетители площадки могут пройти в Большую обсерваторию, где установлен единственный в Москве телескоп-рефрактор «Цейсс-300», доступный для массовых наблюдений. При помощи этого телескопа можно увидеть Солнце, звезды, Луну, планеты. Специальный купол приоткрывается, чтобы удобнее было рассматривать звезды.

Открытие площадки «Парк неба» состоится в мае, она будет работать до сентября ежедневно, кроме вторника, в будние дни с 12:00 до 19:00, в выходные дни с 11:00 до 19:00.

Стоимость билетов в будние дни 250 рублей, в выходные 300 рублей

м. Баррикадная, Садовая-Кудринская, д. 5, стр. 1 Обсерватория при фонде поддержки Астрономии «Ка-Дар»

Частная обсерватория, принадлежащая фонду поддержки астрономии «Ка-Дар», работает круглый год, кроме июня и июля. Экскурсии начинаются около полуночи, и во время них можно понаблюдать в телескоп за звёздами. Запись на экскурсию по телефону (495) 728-10-83 с 14:00 до 17:00 в день посещения: работает обсерватория по фактической погоде. Большая часть двухчасовой экскурсии по обсерватории включает наблюдение в 350-миллиметровый телескоп за планетами, галактиками, звездными скоплениями и другими объектами.

Стоимость билета — 800 рублей с человека (при наборе группы в 10 человек)

Московская обл., д. Кузьминское

Студенческая астрономическая обсерватория ГАИШ

Обсерватория МГУ основана на базе Московской обсерватории на Ленинских горах в 1986 году. В свободное от занятий время, по предварительной договорённости, в обсерватории проводится экскурсия. Во время неё можно посмотреть в стационарные телескопы на Луну, Венеру, Юпитер, Марс, Сатурн, двойные звёзды с ярким различием цвета компонентов, звёздные скопления. Продолжительность экскурсии — 1,5 часа. Чтобы посмотреть на звезды, нужно подать заявку (для школьных групп, индивидуально не записывают) по электронному адресу excursion@umail.ru или excursionstaff13@gmail.com.

Бесплатно

м. Университет, Университетский проспект. д. 13 Дворец творчества детей и юношества на Воробьевых горах

Старейшая в Москве детская обсерватория проводит дни открытых дверей совершенно бесплатно. Также она приглашает в гости любителей космоса, если на небесном своде ожидается особенно редкое зрелище. Следите за расписанием на сайте Дворца творчества детей и юношества на Воробьевых горах.

Бесплатно

м. Университет, ул. Косыгина, д. 17, кор. 1 Планетарий культурного центра Вооружённых сил в Екатерининском парке

Индивидуальные бесплатные сеансы включают показ научного фильма «Розетта» и проходят по расписанию. На каждом сеансе лекторы рассказывают о планетарии и космосе, а в ясную погоду показывают при помощи телескопа звёздное небо, планеты, кометы, метеоритный дождь, солнечные и лунные затмения. Для посещения планетария необходимо заранее забронировать билет в понедельник c 11 до 18 часов и в среду с 14 до 18 часов по телефону: (495) 688 30 66. В течение учебного года проводятся школьные экскурсии.

Стоимость билета для школьных групп — 200 рублей

м. Достоевская, Суворовская пл., д. 2, стр. 32 Народная обсерватория в парке «Сокольники»

В данный момент здание обсерватории находится на реконструкции, но к маю будет полностью отреставрировано. Главная особенность обсерватории — большой современный телескоп с диаметром главного зеркала 406 мм для ночных наблюдений объектов дальнего космоса, а также солнечный телескоп с диаметром объектива 90 мм для дневных наблюдений. Наблюдения при помощи телескопа проводятся при ясной погоде днем — солнца, а в вечернее время — луны, планет и других небесных объектов. Часы работы: с 11:00 до 20:00.

Стоимость билета — 150-200 рублей

Адрес: м. Сокольники. На территории парка Сокольники

Народная обсерватория в Парке Горького

Обсерватория в Парке Горького была закрыта для посетителей более 20 лет: помещение использовалось под склад. В 2012 году она была отремонтирована, оснащена новым оборудованием и открыта для всех желающих. В обсерватории установлен зеркально-линзовый телескоп Celestron CGE PRO. Прибор позволяет наблюдать за небесными объектами в условиях большой засветки в Москве в ночное время, а днем можно наблюдать Солнце, Луну и Венеру. Обсерватория откроется 12 апреля в День космонавтики и будет работать до конца сентября. Обсерватория откроется 12 апреля в День космонавтики и будет работать до конца сентября.

Стоимость билета — 200 рублей, льготный 100 рублей.

Адрес: м. Парк Горького, Октябрьская. На территории Парка Горького