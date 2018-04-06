В Отрадном обсудили меры социальной поддержки детей-сирот в 2018 году

В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Алтуфьево» прошла встреча с участием Общественных советов приемных и замещающих семей СВАО, посвященная мерам социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщили окружном УСЗН.

Так, в ходе встречи председатель общественного совета приемных и замещающих семей Северо-Восточного округа Елена Пушилина рассказала о работе Общественного совета приемных и замещающий семей и текущих проблемах в 2018 году.

— Работала дискуссионная площадка, в которой могли принять участие все желающие. Перед началом встречи были открыты консультационные пункты, где можно было получить ответы на интересующие вопросы по разным темам. В частности, можно было узнать о назначении отдельных социальных и иных выплат детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также об оказании социальных услуг семьям с детьми, — рассказали в Управлении.

Консультацию участникам встречи оказывали представители столичного Департамента образования и здравоохранения, органов опеки, попечительства и патронажа центральной психолого-медико-педагогической комиссии Московской психологической службы помощи населению СВАО, центров содействия семейному воспитанию «Алые паруса» и «Полярная звезда», а также Ресурсного центра «Отрадное». (вт)