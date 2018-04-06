Около 700 сирот из Архангельской области нашли дом в 2017 году

На заседании органов опеки и попечительства Архангельской области сообщили, что в в 2017 году в Поморье было усыновлено около 700 детей.

По словам министра образования и науки Поморья Сергея КОТЛОВА, на протяжении нескольких последних лет удалось уменьшить количество человек, которые состоят в банке данных о детях, которые остались без родительского попечительства. Сейчас в нём состоит 973 ребенка.

Кроме того, в 2017 году собственное жильё получили 153 сироты. Деньги на это были выделены из федерального и областного бюджетов.