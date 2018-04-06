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Около 700 сирот из Архангельской области нашли дом в 2017 году
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Около 700 сирот из Архангельской области нашли дом в 2017 году 

АиФ Архангельск 53 минуты назад
Фото: АиФ Архангельск
На заседании органов опеки и попечительства Архангельской области сообщили, что в в 2017 году в Поморье было усыновлено около 700 детей.
По словам министра образования и науки Поморья Сергея КОТЛОВА, на протяжении нескольких последних лет удалось уменьшить количество человек, которые состоят в банке данных о детях, которые остались без родительского попечительства. Сейчас в нём состоит 973 ребенка.
Кроме того, в 2017 году собственное жильё получили 153 сироты. Деньги на это были выделены из федерального и областного бюджетов.
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