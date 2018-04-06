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В Петербурге четверо родителей отказываются лечить детей от ВИЧ
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В Петербурге четверо родителей отказываются лечить детей от ВИЧ 

АиФ Санкт-Петербург 51 минуту назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге четверо родителей не хотят лечить своих детей с ВИЧ, сообщает «Доктор Питер».
Сейчас в Петербурге осталось четыре ребенка без терапии, подавляющей размножение в организме вируса иммунодефицита (ВИЧ). Мать одного мальчика-подростка через суд пытаются лишить родительских прав. Но он уже самостоятельно принимает препараты.
Еще двух детей, вероятнее всего, родители перевезли в другой регион. И не ясно, получают они лечение или нет. Детей объявили в розыск. За жизнь еще одного ребенка борются органы опеки.
А с родителям другого — работают сотрудники Городского центра профилактики СПИД. Специалисты надеются убедить взрослых начать лечение ребенка, пока не поздно.
Напомним, в августе прошлого года в реанимации детской больницы умерла девочка от СПИДа. Приемные родители не верили врачам и не лечить ее.
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