В Петербурге четверо родителей отказываются лечить детей от ВИЧ

В Санкт-Петербурге четверо родителей не хотят лечить своих детей с ВИЧ, сообщает «Доктор Питер».

Сейчас в Петербурге осталось четыре ребенка без терапии, подавляющей размножение в организме вируса иммунодефицита (ВИЧ). Мать одного мальчика-подростка через суд пытаются лишить родительских прав. Но он уже самостоятельно принимает препараты.

Еще двух детей, вероятнее всего, родители перевезли в другой регион. И не ясно, получают они лечение или нет. Детей объявили в розыск. За жизнь еще одного ребенка борются органы опеки.

А с родителям другого — работают сотрудники Городского центра профилактики СПИД. Специалисты надеются убедить взрослых начать лечение ребенка, пока не поздно.

Напомним, в августе прошлого года в реанимации детской больницы умерла девочка от СПИДа. Приемные родители не верили врачам и не лечить ее.