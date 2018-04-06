Воспитанники детского сада в Дмитровском узнали о прошлом утюга

Воспитанники учебного корпуса № 656 в Дмитровском районе вместе с родителями побывали в Музее народного быта, где прошла экскурсия по теме «Путешествие в прошлое утюга». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Дошкольники узнали, что утюги бывают разными: металлическими, угольными, а также современными электрическими, — пояснил представитель администрации. — Экскурсоводы рассказали слушателям, как появился утюг. А в конце дети закрепили правила безопасного обращения с утюгом.

Напомним, учебный корпус № 656 находится по адресу ул. Клязьминская, д. 19а. (мю)