Сбежавшую из детдома девочку-попрошайку нашли

Представительница известной калужской семьи попрошаек, 29 марта сбежавшая из Кондровского центра содействия семейного воспитания «Берега» (бывший Кондровский детский дом), нашлась. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Калужской области, начавшего проверку сразу после того, как стало известно о побеге, девочку обнаружили в квартире ее матери. По предварительной информации, мать и увезла девочку из социального центра на такси. Сделал она через несколько часов после того, как ребенка туда привезли. Женщина объяснила, что сделала это потому, что ребенку в центре было плохо. Сейчас следователи опрашивают девочку с участием представителей органов опеки, устанавливается, не совершалось ли в отношении нее каких-либо преступлений. После этого девочка будет возвращена в социальный центр. Напомним, в конце марта 2018 года на основании решения суда, лишившего родителей девочки родительских прав, ребенок и ее младший брат были переданы органам опеки. Они и поместили детей в социальный центр.