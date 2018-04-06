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Следователь по делу о трагедии на Сямозере получил повышение
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Следователь по делу о трагедии на Сямозере получил повышение 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: МЧС России
Следователь Улади Уладиев, который расследовал обстоятельства трагедии на Сямозере в Карелии, когда погибли 14 детей, получил повышение до старшего следователя по особо важным делам при главе СК России.
Указ, которым полковник юстиции Уладиев назначен на эту должность, был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Уладиев ранее также расследовал дело националиста Максима Марцинкевича (Тесака).
Следователи по особо важным делам при главе СК РФ — элита центрального аппарата Следственного комитета, самые опытные следователи, которым поручается возглавлять следственные группы по наиболее резонансным происшествиям.
Трагедия на Сямозере в Карелии произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в группе был 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись. Погибли 14 детей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") и по статье 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц"). Лагерь "Парк-отель "Сямозеро" был закрыт.
В результате расследования прокуратурой было установлено, что детей повезли на экскурсию на неисправном и перегруженном плавсредстве. При этом дети не были обеспечены спасательными жилетами, а сотрудники лагеря не обладали необходимым уровнем подготовки для проведения водной судовой практики.
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