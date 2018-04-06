Юным жителям Щербинки расскажут о здоровом образе жизни

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Неделя профилактики подростковой безнадзорности стартует 16 апреля Детско-юношеском центре городского округа Щербинка.

— Это традиционное программное мероприятие. Для обучающихся центра проведут беседы о разумном и здоровом образе жизни, пользе занятий спортом. Кроме этого, ребята смогут принять участие в книжной выставке, — сообщила педагог дополнительного образования ДЮЦ Нина Бомбина.

Для родителей пройдет лекция-консультация психолога по профилактике раннего неблагополучия в семье. Специалист расскажет о том, что нужно сделать, чтобы ребенок не попал в группу риска.