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Юным жителям Щербинки расскажут о здоровом образе жизни
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Юным жителям Щербинки расскажут о здоровом образе жизни 

Префектура ТиНАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Неделя профилактики подростковой безнадзорности стартует 16 апреля Детско-юношеском центре городского округа Щербинка.
— Это традиционное программное мероприятие. Для обучающихся центра проведут беседы о разумном и здоровом образе жизни, пользе занятий спортом. Кроме этого, ребята смогут принять участие в книжной выставке, — сообщила педагог дополнительного образования ДЮЦ Нина Бомбина.
Для родителей пройдет лекция-консультация психолога по профилактике раннего неблагополучия в семье. Специалист расскажет о том, что нужно сделать, чтобы ребенок не попал в группу риска.
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