«Древние греки придумали театр как лекарство для города»

Владимир Путин вручил премии Президента молодым деятелям культуры и премии Президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2017 год. Директор Нижегородской школы-интерната для глухих детей Владимир Чикишев был отмечен за реализацию программы единого образовательного пространства «Школа — Театр — Дом» и создание театра «Пиано».

— Для меня большая честь получить столь значимую награду из рук Президента великой страны. Я благодарю Вас за признание, за высокую оценку моей работы, работы всей команды педагогов школы-интерната за поддержку проекта, которому уже больше 30 лет, за театр «Пиано». Театр, в котором глухие дети играют для совершенно разных зрителей, независимо от возраста, языка, наличия медицинского диагноза. Театр, который часто называют театром счастливых детей, потому что этот театр дарит им удивительную, восхитительную возможность диалога с миром, возможность говорить и быть услышанными, — сказал Владимир Чикишев.

— Древние греки придумали театр как лекарство для города. И мы в полной мере следуем этой миссии, помогая городу стать добрее, светлее, милосерднее. И город откликается, город любит театр, и бесчисленное количество наших зрителей становятся друзьями, волонтёрами и создают какую-то особую концентрацию тепла, любви в месте, в пространстве, где живут наши дети, в школе-интернате, и в этой атмосфере прорастают таланты, в этой атмосфере растут свободные, жизнерадостные, летающие дети, дети, которые верят в силу мечты и осваивают потрясающую профессию — дарить радость, — добавил нижегородец.