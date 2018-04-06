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На Вологодчине стартовала акция «Семья каждому ребенку»
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На Вологодчине стартовала акция «Семья каждому ребенку» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВОЛОГДА, 6 апр — РИА Новости, Виктория Смирнова. Областная акция «Семья каждому ребенку» стартовала в Вологодской области, она проводится в регионе впервые, и, как рассчитывают региональные власти, станет ежегодной, сообщила РИА Новости начальник департамента социальной защиты области Лариса Каманина.
rightПо ее словам, на сегодняшний день в регионе насчитывается почти четыре тысячи детей, оставшихся без попечения родителей.
"Сегодня много вологжан, которые хотели бы принять в свою семью ребенка-сироту, и эта акция призывает приемных родителей и детей стать ближе друг к другу. Самая основная работа будет идти в муниципалитетах. В каждом районе мы проведем круглые столы, межведомственные заседания с участием общественных организаций, потому что это дело всего общества. За то, чтобы дети как можно быстрее обретали семью, выступает департамент социальной защиты области, и это поддерживает губернатор Олег Кувшинников", — сказала Каманина.
По ее словам, особого внимания требует проблема семейного устройства детей, относящихся к категории так называемых «трудноустраиваемых».
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