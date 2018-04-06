В Воронеже после эвакуации открыли детский сад № 35

Санитарные врачи не обнаружили в помещениях никаких вредных веществ.

Детский сад № 35 в Воронеже снова работает. Санитарные врачи не обнаружили в помещениях никаких вредных веществ. Напомним, дошкольное учреждение эвакуировали в начале недели. Причина — подозрительный запах, который почувствовала заведующая. Оказалось, что управляющая компания решила провести дезинсекцию в подвале. Правда, о травле тараканов почему-то не сообщила детскому саду, на первом этаже. Степень вины коммунальщиков ещё предстоит установить — проверка по этому случаю продолжается.