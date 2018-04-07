Приюты Японии: легко попасть, трудно выйти

СодержаниеСистема детдомов и приютовКак живется воспитанникам детских домовПроблемы усыновления и опекиЧто ждет детей после выпуска?Истории жизни выпускников: нам некуда бежать

По статистическим данным в Японии насчитывается 602 детдома, в которых содержатся около 40 000 детей. Количество обслуживающего персонала приближается при этом к соотношению 1:2 — на двух детей один сотрудник. Выглядит довольно достойно, а как на самом деле живется маленьким японцам в детских домах? Как они туда попадают, насколько часто уходят в родные или приемные семьи и что ждет детей после выпуска из японского детдома, рассказывает MedAboutMe.

Система детдомов и приютов

В Японии ежегодно растет число детей, изъятых из семей по причине жестокого обращения дома. Около 60% воспитанников детских домов попадают в учреждения исключительно из-за этой причины. Всего в детских домах проживает втрое меньше детей, чем в России. На первый взгляд — довольно значительный перевес в пользу японцев: населения у нас всего на 17 миллионов человек больше, 144 млн против 127 в Японии. Однако стоит учитывать и другие цифры. Так, в России около 400 тысяч детей-сирот живут в патронатных семьях или вместе с опекунами. В Японии только 15% детей-сирот находят патронатные семьи или семейные детские дома (те же патронатные семьи, но с количеством детей 5-6).

Система государственной опеки Японии несколько отличается от российской и по структуре, и по возрастному цензу воспитанников. В нее входят:

аналоги Домов малютки для новорожденных и младенцев до года; детские дома для воспитанников до 15 лет или до окончания средней школы; коммунны, дома, где живут группами подростки от 15 до 19 лет, выпускники средней школы; система краткосрочного санаторного пребывания для детей, которым необходима психологическая поддержка и лечение; патронатные семьи (от 1 до 4 детей), семейные детские дома (5-6).

Патронатных семей крайне мало. Еще меньше количество усыновлений. Статистики и эксперты по данному вопросу, в том числе и сами японцы связывают это с традициями общества. Детские дома стали появляться после войны, и система государственной опеки над сиротами остается неизменной с того времени. Она поставляет большое количество рабочих мест, самим сотрудникам детских домов невыгодно снижать количество воспитанников. Кроме того, есть и юридические аспекты.

Япония — одна из первых стран, легализовавших аборты. Это произошло еще в 1944 году. А вот усыновление людьми без родственных связей с ребенком было запрещено аж до 1988 года. Как правило, те счастливчики, за которыми все же приходили родные, забирались с целью получить кровного наследника. Если у родственников были свои дети — шансов у ребенка попасть в семью не оставалось совсем.

Если с момента возникновения детских домов и до начала 90-х в основном в учреждениях содержались дети, у которых родители умерли, то сегодня дети попадают в приюты по совсем иным причинам. Только 10% — настоящие сироты. 60% попадают в детдом из-за жестокого обращения родителей, а еще 30% приводят сами родители. Эта причина — не редкость, и для нее тоже есть традиционное японское объяснение. Растить ребенка дорого, работать женщинам в этом патриархальном обществе разрешили не так давно, и устроиться на полный день и получить полноценный рабочий контракт довольно сложно. А без такой работы не будет и госдотаций на период беременности и родов, не говоря уже о том, что совмещать работу, ребенка и полное ведение домохозяйства совсем непросто. А мужчины Японии все также традиционно совсем не склонны к домашним делам и уходу за детьми.

Как живется воспитанникам детских домов

Такаюки Ватаи — выпускник детского дома, куда он попал в возрасте 9 лет. Когда ему было 5, они с мамой переехали в Токио, где шансы на условно приличную жизнь были выше, чем в провинции. Из-за постоянной занятости матери ребенок оказался заброшен. Он мало ел, почти не ходил в школу, редко мылся и носил одну и ту же одежду без стирки. В итоге в 9 лет он был пойман на мелком преступлении и помещен во временный приют, а затем в детский дом.

Личный опытТакаюки Ватаи

Я точно не помню, чем занималась мама в то время, но полагаю, она связалась с приютом и сообщила, что больше не может полноценно обо мне заботиться. Через некоторое время она приехала, и я думал, что наконец вернусь домой, а оказался в детском доме.

Хотя в детдоме, где жил Ватаи до 18 лет, он мог нормально питаться, там следили за чистотой тела, одежды и посещением классов, он испытал все трудности существования в закрытом детском коллективе. Он подвергался насилию и издевкам со стороны старших детей, а в школе скрывал, что живет вне семьи. «Я не смел рассказать одноклассникам, что живу в детдоме, боялся вопросов, где мои мама и папа. У меня развился комплекс неполноценности, потому что я сильно отличался от остальных детей, был не таким, как все».

Такаюки Ватаи сегодня почти 40 лет, однако, по свидетельствам очевидцев, в системе детских домов с тех пор мало что изменилось.

На фотографии — детская комната, которую занимают 8 девочек 7-11 лет. Все, что есть личного, хранится в шкафчиках над кроватями, а побыть наедине можно только за тонкой занавеской, свисающей с потолка.

Така Морияма, основательница благотворительной организации «3keys», занимается помощью детям в государственных учреждениях. Ее первые шаги в этой области начались после того, когда она однажды обнаружила, что одно из зданий по соседству с ее домом — приют. Прожив в районе не один десяток лет, она и не подозревала, что он расположен буквально в паре шагов, не говоря уже о низкой осведомленности населения страны о проблемах сирот в целом.

При посещении детского дома Морияма поразилась низкому уровню развития воспитанников, отставанию от сверстников, оторванности от реального мира. Это в корне отличалось от картины, нарисованной СМИ. «Казалось, будто время там остановилось многие годы назад».

Спальня-игровая для дошкольников в детском доме. Играть полагается перед рядом кроватей.

Проблемы усыновления и опеки

Помимо непопулярности самой идеи усыновления есть и еще одно препятствие: родители, отдавая ребенка под госопеку, могут письменно выразить согласие на усыновление. А могут и не выразить, что в большинстве случаев и происходит. И тогда ребенок остается «собственностью» родителей, воспитываясь в детском доме.

Социальные службы рассчитывают, что дети, которые фактически не являются сиротами, вернутся домой после 15-18 лет. При этом от родителей, отдавших ребенка в детский дом, не требуется ничего. Нет и лишения родительских прав при добровольной передаче. В итоге дети годами ждут, когда придут мама с папой и заберут их назад. Согласно статистике, 4 из 5 «сданных» детей родителей больше никогда не видят.

Известна история, когда пара иностранцев, живущая в Японии, несколько лет общалась с малышкой из детдома. Ее забирали на прогулки, выходные, и все очень привязались друг к другу. Когда встал вопрос об официальном усыновлении, отказ пришел от родственницы — тети малышки. Причиной было происхождение потенциальных родителей: лучше японский детдом, чем родители-иностранцы.

Патронатные семьи, как и в России, получают выплаты за опеку над ребенком, причем те патронатные родители, кто прошел курсы, получают пособие в два раза выше (а если опеку оформляют родственники, то никаких выплат им не положено). Но это не мешает им ставить условия детям: чаще всего опеку оформляют на здоровых и хорошо воспитанных детей. Есть и совсем абсурдные случаи: известна история маленькой девочки, которую приемные родители вернули обратно, так как их не устроила ее форма ушей. Выяснился такой ужасный порок приемного ребенка после посещения парикмахерской.

В среднем усыновляют в стране не более 500 детей в год. Под опеку берут больше, однако такой вид патронажа предусматривает договор по обязанностям опекунов перед ребенком и обязанность ребенка покинуть семью по достижении 18 лет.

Что ждет детей после выпуска?

Старшие классы в японских школах — удовольствие небезвозмездное. После 15 лет за образование приходится платить всем. Примерно 70% детей из детских домов удается получить государственную дотацию, чтобы стать старшеклассником.

Выпускник детского дома рассказывает:

Даже когда нам хотелось принять участие в школьных мероприятиях, мы не могли себе этого позволить. Все старшеклассники детдома сразу после школы шли работать, чтобы просто зарабатывать деньги на образование. Кое-кому приходилось работать и целыми неделями. Понятно, что времени учиться практически не оставалось.

Если ребенок решает не продолжать образование в старшей школе, он должен покинуть детский дом по окончании средних классов, в 15 лет.

Истории жизни выпускников: нам некуда бежать

Масаи Сузуки 21 год, в детских учреждениях он провел 16 лет, с 2 до 18. После выпуска он получил финансовую помощь от правительства (около 50 000 руб.), которая ушла на приобретение самой необходимой мебели и предметов быта. После чего ему пришлось сменить работу в течение трех лет почти 20 раз в поисках оплачиваемого места.

Средняя заработная плата — 10 000 руб. — уходила «на жизнь». Уже через полгода Масаи не смог оплачивать аренду жилья и оказался бездомным, проводя ночи в манга-кафе и менее приятных местах.

Еще один выпускник о своей ситуации говорит: «Нам некуда бежать». После окончания школы он покинул детский дом с напутствием от сотрудников «обращаться к правительству при возникновении затруднений». После того, как он стал безработным, молодой человек посетил местную администрацию, где услышал, что помощь правительства заключалась в оплате его образования, и на большее он рассчитывать не может.

Личный опытА. Т., 24 года

После выпуска из детского дома мне стало не с кем даже разговаривать. Родители оставили меня в двухмесячном возрасте, и вернуться мне не к кому. В детдом я вернуться тоже не могу, да и не хочу.

Я бываю просто счастлива, когда кто-то, пусть даже незнакомый, может меня выслушать. Я нашла место, где я хоть кому-то нужна.

«Место, где я хоть кому-то нужна» — так объясняет девушка свой выбор работы: торговля телом.

Группы помощи и благотворительные организации, занимающиеся работой с выпускниками детдомов, отмечают, что молодые люди стыдятся своего происхождения и не имеют ни малейшего навыка и знаний в устройстве жизни. Большинство запросов, более 70%, составляют просьбы помочь наладить быт, разъяснить, как разговаривать с чиновниками, как пойти к врачу. Около 10% составляют вопросы о поступлении в старшую школу и устройстве на работу. Более того, большинство из-за того же стыда «брошенного ребенка» никогда не обращается за помощью или отказывается от нее.

Личный опытТакаюки Ватаи

Выпускники детдома вынуждены пытаться существовать на небольшие заработки. Без родителей, родных они остаются без какой-либо помощи и постоянно живут в стрессе. Им некогда болеть, так возникают различные, в том числе и неврологические заболевания из-за жизни под давлением.

Такаюки до сих пор, несмотря на прошедшие со дня выпуска 20 лет, находится во власти комплексов «брошенного ребенка». В Японии эти комплексы усугубляются шеймингом: у человека должно быть все пристойно, в том числе и комплект родителей. Проблемы из детства остаются со вчерашними детдомовцами навсегда, а сама система противостоит возможности вырваться из замкнутого круга.

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