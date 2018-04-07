Бесполезные девайсы для младенца

Коварные маркетологи детских товаров заставляют нас скупать все подряд. Они точно знают: мы слишком боимся что-то упустить и что-то не дать, потому что все лучшее всегда детям. Ева.ру составила для вас список бесполезных покупок, то есть того, что вам скорее всего не пригодится.

Маркетологи детских товаров ужасно коварны, так и норовят нажиться на растерянных матерях, которые готовы скупить «все лучшее сразу» для будущего малыша. Опять же покупка «самых нужных вещей» дает иллюзию контроля, хоть какой-то контроля в момент, когда ты готовишься шагнуть в неизвестность и поменять свою жизнь навсегда. Потому что может ты до конца и не осознаешь, но точно чувствуешь, — с появлением ребенка ничто никогда уже не будет прежним. Ева.ру составила список бесполезных девайсов, с оговоркой, что тут все может быть индивидуально, и если нам кажется, что бортики на кровать — происки врагов, то вы можете их искренне любить.

1) Люлька в рюшах или просто люлька. Конечно, это выглядит неимоверно мило и в памяти сразу всплывают какие-то кадры из фильмов или картинки из интернета, но на самом деле люлька — совершенно бесполезный предмет. Ребенок помещается в нее месяцев до трех, но у него помимо люльки есть своя кровать, ваша кровать, шезлонг, кокон и еще сто пятьдесят прекрасных мест для времяпрепровождения. Зачем ему люлька? 2) Кровать. Я знаю три семьи, в которых дети с рождения спят в своей кровати. Это было принципиальным решения и они придерживаются правил. Во всех остальных случаях с любовью выбранная детская кроватка на долгое время становится местом хранения игрушек и каких-то других бесполезных вещей, а ребенок спит с родителями. Так у кормящей матери есть хоть какой-то шанс на сон. Потом же выкормленного и подросшего младенца отправляют спать отдельно в уже полноценную кровать. 3) Бортики для кровати. Ладно, отговорить от кровати все равно не смогу, но хоть не покупайте бортики, это уж точно все маркетинговые происки. Они собирают пыль. Они опасны (ребенок может задохнуться). Они бесполезны. Туда же красивый полог — еще один пылесборник. 4) Бесконечные кремики и присыпки на все случаи жизни. Это только кажется, что на ребенка обязательно нужно что-то намазать, а также необходимо его чем-то отмывать. На самом деле нужно одно средство для купания и бепантен на всякий случай. Ну а настоящие проблемы с кожей решают специальными средствами, заранее вы все равно не угадаете. 5) Развивающий коврик. Не знаю, что и как он развивает, но большинство детей не очень-то жаждут на нем лежать. Ну и с чего вы взяли, что ребенок должен лежать именно на этом коврике?