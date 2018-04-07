В Санкт-Петербурге 16 детей попали в больницу после посещения детсада 

Городское управление Роспотребнадзора сообщило о новом количестве госпитализированных с кишечной инфекцией воспитанников детского сада №111 в Невском районе Санкт-Петербурга. По уточненным данным, их 16. Ранее сообщалось о десяти детях.
Всего же в детском саду зарегистрировано 38 случаев кишечной инфекции, из них 35 среди детей. «Согласно результатам лабораторного обследования, у заболевших и контактных лиц обнаружена шигелла» — говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
Ранее "Федерал ПРесс" сообщал о том, что доследсвенные действия проводит и СК России. Прокуратура района организовала проверку. По решению суда деятельность детского сада приостановлена на 30 суток.