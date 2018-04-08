5 музыкальных спектаклей для похода с детьми

Московские театры предлагают для маленьких зрителей самый разнообразный репертуар. Сегодня в нашей подборке 5 музыкальных спектаклей, которые нужно посмотреть вместе с детьми этой весной. Все они могут стать прекрасным поводом для душевного разговора о важном — о дружбе, любви, процессе взросления и поиска себя в этом мире.

«Мама-кот» в Театра им. Маяковского

14 и 21 апреля Яркий, трогательный и очень добрый спектакль для всей семьи поставила режиссёр Полина Стружкова, которая на сегодняшний день является одним из главных специалистов по детскому театру. В основу легла пьеса чилийского писателя Луиса Сепульведы: забавная история о том, как четверо портовых котов воспитывали маленькую чайку. Сцена оформлена в морских тонах и заставлена портовыми ящиками всевозможных форм. В них, на них и вокруг них обитают коты самых разных профессий — от ресторатора до книгочея. И, конечно, маленькая птица. Таких, казалось бы, несовместимых персонажей объединяют дружба, любовь, доверие и самопожертвование. «Мы хотим, чтобы дети задумались о тех, кто всегда рядом с ними — о мамах, и почувствовали ответственность перед близкими», — говорят создатели спектакля. Музыку к нему написал экс-лидер группы «Секрет» Максим Леонидов — получилось легко и светло.

«Похищение Джонни Д» в Детском музыкальном театре юного актера

21 апреля, премьера ДМТЮА интересен, как минимум, тем, что почти вся его труппа состоит из детей, которые профессионально занимаются театром, а также участвуют и побеждают во всевозможных конкурсах талантов, включая «Голос. Дети». В апреле ДМТЮА покажет музыкальную версию знаменитого «Вождя краснокожих» О. Генри. Создатели обещают добротный комедийный вестерн: авантюристы Бил и Сэм похищают мальчика Джонни, чтобы получить за него выкуп у родителей, но тот оказывается не промах и превращает жизнь своих похитителей в экстремальное приключение. Злодеи комичны и получают по заслугам, главный герой не теряет самообладания и чувства юмора. Музыку к «Джонни» написал Алексей Сударенков, который до этого работал над мюзиклами «Королевство кривых зеркал», «Старик и море», «Школа снежной королевы».

«Вредные советы» в Школе современной пьесы

21 апреля Юмористические «Вредные советы» в стихах когда-то придумал Григорий Остер, «специально для непослушных детей» — чтобы они делали все наоборот и получалось правильно. А петербургский режиссер Андрей Андреев придумал, как объединить их в зажигательную «фолк-рок-рэп-поп-фантазию» — именно так обозначен жанр на афишах. Актеры — шесть клоунов — вовсю дурачатся, терроризируют плюшевых кошек, картонных теток и надувных дядек, лихо танцуют и стоят на голове, поэтому взрослым без чувства юмора спектакль противопоказан. Остальные гарантировано поднимут себе настроение, заодно поговорив со своими детьми о том, где заканчивается невинная шалость и начинается форменное хулиганство. Отдельного внимания в спектакле заслуживает хореография — ей занимался Егор Дружинин, главный по «Танцам» в нашей стране. Музыку к спектаклю написал Андрей Андерсон, а сценографию разработала Мария Трегубова, которая придумывает впечатляющие художественные решения для главных премьер Москвы и Петербурга.

«Broadway Dreams Дети» в Культурном центре имени Людмилы Рюминой

23 и 24 апреля, только три показа Уникальная возможность увидеть ключевые номера из нескольких семейных мюзиклов в рамках одной концертной программы. «Билли Эллиот», «Энни», «Школа рока», «Оливер!», «Матильда», «Дорогой Эван Хансен» — в основе всех перечисленных спектаклей лежат захватывающие истории о детстве, таком разном и удивительном. Билли Эллиот живет в шахтерском городке, но мечтает о балете. Эван Хансен мучается от одиночества в окружении гаджетов и ровесников, живущих в виртуальной реальности. Матильда, девочка-вундеркинд, устраивает культурную революцию в своей школе. Сиротка-Энни заставляет строгого политика поверить в лучшее и улыбнуться. За происходящее на сцене отвечают бродвейские профи, которые посетят Москву в рамках культурно-образовательной программы Broadway Dreams Russia. Среди них — режиссер Майкл Арден, номинант на высшую американскую театральную премию «Тони» и актер Кристофер Хэнк, известный своим партнерством с Дэниелом Рэдклиффом. Дирижировать оркестром будет Балинт Варга — музыкальный руководитель мюзиклов «Иисус Христос — суперзвезда» и «Вестсайдская история» в США. Продюсером проекта является Дмитрий Богачев, глава компании «Московский Бродвей», основатель «Стейдж Энтертейнмент» в России— и это тот самый случай, когда можно смело идти на имя. Главные роли отданы юным артистам, которым не чужды проблемы их персонажей. Активное участие в проекте принимают ученики ДМТЮА — ведущей кузницы кадров для российского музыкального театра.

«Синяя синяя птица» в Театре наций 11,12,13 мая

На сказке, созданной символистом Морисом Метерлинком в 1908 году, выросло не одно поколение. По классическому сюжету сестра и брат — Тильтиль и Митиль — отправляются в сказочную страну на поиски заветной Синей птицы, то есть того самого Счастья. По пути они научатся видеть души вещей и отличать добро от зла. В интерпретации Театра нация эта история обрастает новыми подробностями и персонажами. Царица ночи, Торт Наполеон, оркестр заводных обезьянок, синий павлин — хранитель времени, чудовища и монстры из шкафа — таких неожиданных встреч будет много. «Синяя-синяя птица» впечатляет яркими музыкальными номерами, трюками и спецэффектами, но при этом, что очень важно, не теряет глубины первоисточника. «Пытаясь переосмыслить пьесу Метерлинка, задать себе те же вопросы, мы написали совершенно новую, оригинальную историю и рассказали ее современным языком. Она опирается на традиции авторской сказки, но живет здесь и сейчас. А выдумки и самых настоящих чудес здесь с лихвой хватит на десять „обычных“ спектаклей», — говорит режиссер Олег Глушков, известный широкой публике как хореограф фильма «Стиляги».