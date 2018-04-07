Для Вани Зубанова, у которого отказала единственная почка, удалось собрать треть суммы

Срочная помощь требуется Ване Зубанову. Уже два года мальчик находится на полном диалезе — отказала единственная от рождения почка. Скоро у ребенка трансплантация. Но чтобы поддерживать работу нового органа, нужно собрать деньги на лекарства — один миллион 540 тысяч рублей. Благодаря зрителям телеканала «МИР» треть суммы уже удалось найти, передает корреспондент «МИР 24» Анна Бажайкина

— А без чего ты больше всего скучаешь? Без сладкого? — Нет, без воды.

Вот такое простое желание. Ване нельзя много пить — у него отказала почка. Мальчик родился недоношенным — два килограмма.

«В два года девять месяцев мы узнали, что у него одна почка и тяжелый порок сердца», — говорит бабушка мальчика Валентина Зубанова.

Ваню в Москву привезла бабушка. В селе Приморского края, где они живут, врачи помочь ничем не могут. Он уже два года не учится, постоянно лежит в больницах. Чтобы спасти Ване жизнь, два года назад ему назначили диализ. Каждую ночь мальчика подключают к аппарату.

«Продолжительность жизни на этом виде терапии неограниченна, люди могут жить годами. Но дети плохо развиваются на этой терапии. Он перестал бы расти, были бы когнитивные трудности, ему было бы тяжело учиться, начались бы костные деформации», — говорит врач-трансплантолог Российского научного центра хирургии имени академика Петровского Михаил Каабак.

Помочь может пересадка почки. Донор есть, но обычно пересаженный орган служит около 15 лет. Врачи боятся, что спустя это время врачи из глубинки не смогут помочь Ване. Поэтому нужны препараты. Они увеличат срок службы пересаженной почки в два раза — до 30 лет. Эти лекарства стоят один миллион 540 тысяч рублей.

«Ребенок из небогатой семьи, которая едва сводит концы с концами. Папы нет, мама лишена родительских прав. Мама сейчас изменила образ жизни, устроилась на работу в детский дом для детей с дефектами развития», — говорит Каабак.

«У меня пенсия 10, у мужа 12, у нее зарплата 12 тысяч», — говорит бабушка Вани.

Мама Вани стала для него донором. Хочет спасти ему жизнь и восстановить родительские права. Скоро у Вани операция. Собрать полтора миллиона рублей семья не сможет. Помочь Ване Зубанову можете вы. Нужно отправить SMS на короткий номер 3434 со словом «Помогаю» и суммой перевода. Только с вашей помощью Ваня сможет много лет жить как нормальный человек. Как любой ребенок — играть в футбол и ходить в школу.

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