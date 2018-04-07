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Во вьетнамскую больницу попал ребенок с 1000 пчелиных укусов
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Во вьетнамскую больницу попал ребенок с 1000 пчелиных укусов 

Вьетнам сегодня 3 часа назад
Фото: Вьетнам сегодня
В провинции Нге Ан в больницу попал годовалый мальчик, которого одновременно ужалили почти тысяча пчел
Врачам потребовалось больше часа, чтобы вытащить из тела и лица маленького Нгуена Тонг Ван Санга. По словам одной из медсестер, его просто чудом успели доставить в больницу до того, как яд стал бы представлять для него смертельную угрозу. На данный момент мальчик все еще восстанавливается.
В день, когда Санг попал в больницу, его родители отправились на работу, а старшая 10-летняя сестра отвлеклась на телевизор. Мальчик выбежал на задний двор, где находилось два пчелиных улья. Первыми крики ребенка услышали соседи, которые и прибежали на помощь.
Источник: Tuoi Tre News
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