Во вьетнамскую больницу попал ребенок с 1000 пчелиных укусов

В провинции Нге Ан в больницу попал годовалый мальчик, которого одновременно ужалили почти тысяча пчел

Врачам потребовалось больше часа, чтобы вытащить из тела и лица маленького Нгуена Тонг Ван Санга. По словам одной из медсестер, его просто чудом успели доставить в больницу до того, как яд стал бы представлять для него смертельную угрозу. На данный момент мальчик все еще восстанавливается.

В день, когда Санг попал в больницу, его родители отправились на работу, а старшая 10-летняя сестра отвлеклась на телевизор. Мальчик выбежал на задний двор, где находилось два пчелиных улья. Первыми крики ребенка услышали соседи, которые и прибежали на помощь.

Источник: Tuoi Tre News