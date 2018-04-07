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16 детей госпитализированы из-за вспышки инфекции в петербургском детсаду
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16 детей госпитализированы из-за вспышки инфекции в петербургском детсаду 

АиФ Санкт-Петербург 39 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В результате вспышки острой кишечной инфекции госпитализировано 16 человек из детского сада № 111 на Искровском проспекте, сообщает Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу.
Общее количество воспитанников с этим диагнозом на 6 апреля составлило 35 человек, также пострадали трое взрослых.
По результатам лабораторного обследования у детей и взрослых обнаружена шигелла.
Шигеллы — род грамотрицательных палочковидных бактерий, не образующих спор.
Обычно распространяются через пищу, вызывают дизентерию.
Работа детского сада приостановлена на 30 суток.
Противоэпедимические мероприятия продолжаются.
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